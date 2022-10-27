طرق دفع فاتورة الغاز وتسجيل القراءة الكترونيا



يبحث الكثير من المواطنين حاليا من خلال محرك البحث جوجل عن طريقة دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد إلكترونيا في المواعيد التي تحددها شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية،وحرصا من بوابة الفجر الالكترونية التسهيل علي متابعيها تقدم لكم في هذا التقرير طرق دفع فاتورة الغاز، وكيفية تسجيل قراءة العداد الكترونيا.



طرق دفع فاتورة الغاز الكترونيا



قامت شركه الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" بتوفير عدد من النظم للدفع الالكتروني وهي كالاتي:



1- الموقع الالكتروني

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع فورى وبنك مصر بإمكانية دفع فواتير الغاز الطبيعي عن طريق الموقع الالكتروني للشركة وذلك من خلال اللينك التالي :

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx



2- المحافظ الإلكترونية

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية، للتسهيل على العملاء من خلال

• محفظة الفون كاش من البنك الأهلى.

• محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية

• موقع ماي فورى.

• موقع جوميا.

4- ماكينات الدفع الالكتروني POS في أي محل تجاري عليه علامة:

• فورى

• ضامن

• مصاري

•امان

• E-finance

• خدماتي

• BEE

5- مكاتب البريد المصري



تسجيل قراءة العداد



يجب على عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية " بتروتريد " التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إنه يتم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي خلال الفترة من 1 – 15 من كل شهر، وكذلك يمكن سداد قيمة إجمالي فاتورة الغاز خلال الفترة من يوم 6 – 30 من كل شهر من خلال وسائل الدفع السابقة التي حددتها الشركة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

1- يتم تسجيل الدخول لموقع "بتروتريد" على الرابط التالي:

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

2- اضغط على تسجيل قراءة الغاز.

3- اختار المحافظة والمنطقة التابع لها.

4- أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب في إيصال غاز سابق

5- اكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.

6- الضغط على تسجيل القراءة.

7- يرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.

طرق التواصل مع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"



1.الاتصال بخدمة العملاء المركزية على 1122 من أي محمول.

2. اتصل بخدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي محمول، أو ب 09000727 من أي خط أرضى.

3.المراسلة علي الموقع الرسمي للشركة أو الصفحة الرسمية للفيس بوك شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"