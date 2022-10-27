رئيس الوزراء الإسرائيلي يوقع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

أفادت وكالة رويترز، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وقع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووصف نائب رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنه "إنجاز تاريخي".

وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، إن الوسيط الأمريكي سلم عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية، بأن لبنان وإسرائيل سيرسلان في وقت واحد قائمة تحتوي على الإحداثيات الجغرافية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق "تاريخي" بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وصفت الرئاسة اللبنانية، الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنها "مرضية"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية..

وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه لا تقاسم للغاز أو الثروات بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بحقل قانا وبيروت ستحصل على كامل حقوقها.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إن مشاورات سياسية لبنانية بشأن الرد على الصيغة الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقد أشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تتجه لتوقيع اتفاق تاريخي بشأن الحدود البحرية مع لبنان، وفقًا لوسائل إعلامية.