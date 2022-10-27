البنك الأهلى يصدر شهادة بلاتينية لـ3 سنوات بعائد سنوى 17.25% "تفاصيل"

أعلن البنك الأهلى المصرى، في بيانه الصادر اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%، على أن يتم صرف العائد سنويًا.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية

وأوضح البنك الأهلي في بيانه أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتبارًا من اليوم الخميس للشهادات الجديدة أو المجددةبشكل تلقائي.

معلومات عن شهادة البنك المركزي البلاتينية

وأشار البنك الأهلي إلى إصداره ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنوي.

رفع الفائدة

يُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب، إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وشهد سعر الجنيه المصري اليوم الخميس هبوطا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي حيث وصل إلى 22.70 وفق آخر التحديثات، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي وقراره الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنحو “200” نقطة.