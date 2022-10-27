عاجل.. رسميا صندوق النقد الدولي يوافق على صرف قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف قرض جديد لمواجه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الكلي.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إن البرنامج الجديد ستصل تكلفته إلى 3 مليار دولار لمدة 6 اشهر من أجل تمويل الموازنة المصرية.

وأضافت خلال تصريحات بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن القرض الجديد يهدف إلى تقليل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ان الاتفاقية سيتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق قريبا.