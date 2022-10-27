مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على تشكيله لمواجهة الأهلي في السوبر المصري غدا الجمعة بالإمارات.



ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الابيض أمام الأهلي بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.



ثنائي الوسط: روقا – إمام عاشور – زكريا الوردي.



خط الهجوم: نيمار – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.



وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا كيلو باترا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.