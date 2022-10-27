قرار جديد من كولر قبل مواجهة الزمالك

الفجر الرياضي
كولر
كولر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في مدينة أبو ظبي الإماراتية غدا الجمعة.


كولر يفرض السرية التامة على معسكر الأهلي
وفرض المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي السرية التامة في معسكر المارد الأحمر إستعداد لمواجهة الزمالك.

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وقرر كولر عدم التعامل مع وسائل الإعلام كما أبلغ لاعبي المارد الأحمر بالالتزام بهذه القرار، إضافة إلى وضعه مجموعة من الضوابط الأخرى.


كولر يغلق تدريبات الأهلي
وأغلق السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء مران النادي الأهلي في مدينة العين الإماراتية.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
 

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