كورة HD بلس AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف youtube

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كورة HD بلس AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف youtube حيث استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة نجم الفريق في المباراة القادمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2021-2022.


-موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر
ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب هزاع بن زايد، في دولة الإمارات.


-كولر يستقر على الدفع بهذا اللاعب في مباراة الزمالك
واستقر مارسيل كولر على الدفع بالنجم الجنوب إفريقى بيرسى تاو جناح فريق الأهلي، فى أحداث الشوط الثانى بمباراة الزمالك في السوبر، بسبب سرعة اللاعب ومهارته المميزة في اختراق دفاعات أي فريق.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف youtube
كما أن كولر، لديه ثقة كبيرة في قدرات الجنوب إفريقي، بيرسى تاو بسبب تألقه اللافت للنظر، في التدريبات الأخيرة لفريق الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.


والجدير بالذكر أن كولر، اقتنع بفكرة مشاركة بيرسي تاو، في جزء فقط من الشوط الثاني، بمباراة الأهلي، مع نظيره الزمالك في بطولة كأس السوبر.
 

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