يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم kora live

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم kora live  تقام مباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري غدا الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الأهلي باعتباره بطلا لبطولتي الدوري العام وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يعد النادي الأحمر وصيفا للبطوليتن.

 

يلا شوت HD رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم kora live

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري وإليكم التفاصيل:-
 

قناة أون تايم سبورتس

تردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6 / 5

قناة أبو ظبي الرياضية:

تردد نايل سات: 12091

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 6/5.

واستقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على تشكيله لمواجهة الأهلي في السوبر المصري غدا الجمعة بالإمارات.


ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الابيض أمام الأهلي بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – محمد عبدالغني – أحمد فتوح.


ثنائي الوسط: روقا – إمام عاشور – زكريا الوردي.


خط الهجوم: نيمار – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.


كان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا كيلو باترا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.


 

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