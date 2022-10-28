كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY حيث يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن إطار منافسات بطولة كأس السوبر المقرر إقامتها في الإمارات.


موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الأهلي باعتباره بطلا لبطولتي الدوري العام وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يعد النادي الأحمر وصيفا للبطوليتن.


ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أكتوبر.

كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري وإليكم التفاصيل:-
قناة أون تايم سبورتس
تردد: 11861
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: رأسي
معامل التصحيح: 6 / 5
قناة أبو ظبي الرياضية:
تردد نايل سات: 12091
الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: عمودي
معامل التصحيح: 6/5.
 

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