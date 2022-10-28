كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY حيث يترقب عشاق ومحبو الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن إطار منافسات بطولة كأس السوبر المقرر إقامتها في الإمارات.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الأهلي باعتباره بطلا لبطولتي الدوري العام وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يعد النادي الأحمر وصيفا للبطوليتن.



ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد غريمه التقليدي النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أكتوبر.

كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري وإليكم التفاصيل:-

قناة أون تايم سبورتس

تردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6 / 5

قناة أبو ظبي الرياضية:

تردد نايل سات: 12091

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 6/5.

