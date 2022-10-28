لايف stream اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر kora live أون سبورت HD

لايف stream اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر أون سبورت HD يحمل المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك آمال وطموحات جماهير القلعة البيضاء، للفوز ببطولة كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخ النادي الأبيض.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28-10-2022.



وتنقل قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية مواجهة السوبر المصري القادمة بين الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا لمواجهة النادي الأهلي في السوبر المصري.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

