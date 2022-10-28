يلا fel3arda شوت كورة مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر ahly على أون سبورت المفتوحة kora live يسعى المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لحصد أول ألقابه مع المارد الأحمر خلال مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي البطولة المحلية.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك باعتباره وصيفا لبطولتي الدوري العام وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي.



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري نسخة 2021-2022 في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب السويسري مارسيل كولر أمام نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري.



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، أكرم توفيق.

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية.

الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: شادي حسين.

