اونلاين HD مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي يلا شوت NEW يلاقي بي إس في آيندهوفن نظيره آرسنال اليوم، ضمن منافسات من الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي علي ملعب الامارات.



موعد مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي

اونلاين HD مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي يلا شوت NEW

تقام مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وسوف تذاع المباراة على قناة Bein sports 3 hd premium.

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التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي

اونلاين HD مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن في الدوري الأوروبي يلا شوت NEW

أستقر ميكل أرتيتا أماتيريان، مدرب آرسنال علي التشكيل الذي سيخوض به هذا اللقاء وجاء كما يلي:

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: سيدريك، صاليبا، جابرييل، تافاريس،

خط الوسط: تشاكا، ساكا، توماس بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، جيسوس.