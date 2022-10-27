يلا ARSENAL كورة لايف مشاهدة مباراة أرسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
ارسنال
ارسنال

يلا ARSENAL كورة لايف مشاهدة مباراة أرسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي يتطلع عدد كبير من جماهير نادي الأرسنال في الوطن العربي، للتعرف على موعد مباراة أرسنال وأيندهوفن القادمة، والقنوات الناقلة لهذا اللقاء في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2023/2022، وهو ما يمكنكم معرفته عبر موقعنا بسهولة كبيرة من خلال التقرير الحالي.


موعد مباراة أرسنال وأيندهوفن في الدوري الأوروبي
وينتقل فريق أرسنال الإنجليزي خارج الديار من أجل مواجهة فريق أيندهوفن الهولندي، في قمة مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لبطولة الدوري الأوروبي، والتي تقرر موعدها مساء يوم الخميس المقبل، بتاريخ 27 من شهر أكتوبر للعام الميلادي 2022.

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة أيندهوفن ضد أرسنال، مباشرة من خلال المواعيد الرسمية التالية بتوقيت الدول العربية:

لمشاهدة مباراة ارسنال اضغط هنا


الساعة 18:45 حسب توقيت مدينة القاهرة والخرطوم وطرابلس
الساعة 19:45 حسب توقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف
الساعة 20:45 حسب توقيت مدينة أبوظبي ودبي ومسقط


ما هى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أيندهوفن؟
وتشاهدون مباراة أرسنال وأيندهوفن من أي مكان داخل جميع أنحاء الدول العربية والشرق الأوسط، مباشرة وحصريًا عبر قناة “beIN Sports HD1 Premium” الحاصلة على حقوق النقل الحصري والفعلي لكل ما يتعلق بمنافسات ومباريات بطولة الدوري الأوروبي على مدار السنوات العشرة الآخيرة.

 

الجدير بالذكر أن فريق أرسنال يتصدر جدول ترتيب هذه المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما جاء فريق أيندهوفن في المركز الثاني برصيد سبعة نقاط، فيما يأتي فريق بوردو جليمت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وحل فريق زيورخ بالمركز الرابع والآخير دون نقاط.

 

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