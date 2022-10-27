مهام خاصة لثنائي الأهلي لإيقاف قوة الزمالك

فجر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة كبري بشأن مباراة السوبر المصري ضد نادي الزمالك بطل الدوري وكأس مصر.



كولر يكلف طاهر وأكرم توفيق بمراقبة فتوح

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تحذيرات قوية إلى نجوم الفريق من نجم الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في السوبر المصري يوم الجمعة حيث شهدت الساعات الماضية، قيام مارسيل كولر بتحذير اللاعبين من خطوة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك.



ويرى الجهاز الفني للنادي الأهلي أن أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك يعتبر من أهم أسلحة نادي الزمالك في الجبهة اليسرى.



وكلف مارسيل كولر الثنائي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق بمحاولة إيقافه والتعامل معه للحد من خطورته.



ويرى مارسيل كولر خلال حديثه ايضا أن خطورة الزمالك لا تتوقف فقط على إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ولكن حذر بشدة من تحركات وانطلاقات أحمد أبو الفتوح في الجبهة اليسرى.



تقام مباراة السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.



موعد انطلاق مباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

