حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 28-10-2022 في مصر

منوعات
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الاضطراب في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن نتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

توقعات حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يسودها طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، وليلا يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

txt

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في عطلة الأسبوع (فيديو)

txt

نصيحة عاجلة من الأرصاد إلى السائقين بسبب حالة الطقس (فيديو)

حالة الطقس غدا الجمعة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ستشهد شبورة مائية، كما يشهد الوجه البحري شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

بيان الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وبيَنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا تكون العظمى في القاهرة 27 والصغرى 19، والإسكندرية 26 للعظمى و20 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و19 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و16 للصغرى.​

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏EMA CAIRO RSMC الهينة العامة الانذار الجوية أكتوبر القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة الليل مائل نهارا الشمالية طقس مائل القاهرة الكبرى الشمالية الحرارة مشمس للبرودة سيناء وسلال جبال الصعيد لطيف الصغرى 22 درجات الحرارة جنوب الصعيد الاسكندرية وادي النطرون 27 26 السلوم العاصمة كتوبر 26 27 25 25 OF 27 27 26 28 20 31 30 19 19 22 20 19 20 20 رفح 16 دمنهور الشيخ 27 28 26 31 31 أسوان الوادى الجديد سمبل 23 20 بورسعید حدرية 27 27 27 27 28 الكوم الرياح رئيس شلاتین الموج محمود المركزية الاحمر‏'‏

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة غعدا بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة حالة الطقس غدا الجمعة طقس الجمعة ودرجات الحرارة طقس الجمعة ودرجات

مواد متعلقة

أمطار متفرقة.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية

الأكثر قراءة

بعد تحريفه.. خطوات تعديل اسم مسجد السيدة عائشة على "جوجل" (صور)

عاجل.. طرح شهادات بعائد 17.25% بالبنوك المصرية بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك المركزي: تطبيق نظام سعر الصرف المرن للجنيه مقابل باقي العملات

عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر Yalla Shoot live في دوري أبطال أوروبا رابط ماتش برشلونه هدف ليفاندوفسكي NOW

هل علاوة الغلاء الاستثنائية دائمة أم مؤقتة؟.. متحدث الوزراء يُوضح (فيديو)

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس بث مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا liverpool live

كم ستساوي غرامة كهربا بعد ارتفاع سعر الدولار ؟