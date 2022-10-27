حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 28-10-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس الموافق الـ27 من أكتوبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الاضطراب في الأحوال الجوية خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن نتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

توقعات حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يسودها طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، وليلا يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى ستشهد شبورة مائية، كما يشهد الوجه البحري شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

بيان الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وبيَنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا تكون العظمى في القاهرة 27 والصغرى 19، والإسكندرية 26 للعظمى و20 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و19 للصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و16 للصغرى.​

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة