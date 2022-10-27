عاجل.. رسميًا البنك المركزي يحدد سعر الدولار عند 22.99 جنيه

الاقتصاد
أسعار الدولار بالبنك
أسعار الدولار بالبنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 16% ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أول تحرك لسعر الدولار بعد تأكيده على تحديده وفقا لآليات السوق العرض والطلب.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم 200 نقطة أساس على الايداع والاقراض، واكد على تبني سياسة سعر صرف مرن الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على هبوط قيمة الجنيه إلى 22.85 جنيه للشراء و22.99 جنيه للبيع، من 19.65 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.

 

 

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي إلى 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في بنك مصر إلى 22.9 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع

 

وعلى صعيد بنوك القطاع الخاص فقد تجاوز سعر الدولار اسعاره في البنك المركزي، حيث سجل في البنك التجاري الدولي 22.9 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 23.1 جنيه للشراء و23.2 جنيه للبيع، كما ارتفع في مصرف ابو ظبي الإسلامي إلى 23.1 جنيه للشراء و23.2 جنيه للبيع.

 

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