وصل لـ 75 جنيهًا.. ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم أما الجنيه في البنوك

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سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

يبدو أن أسعار العملات هي الأكثر ورجًا الآن على كافة منصات الإنترت ومحركات البحث، ومن بينها سعر الدينار الكويتي الذي وصل إلى 75 جنيهًا في نهاية تعاملات البنوك اليوم، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداعو الاقتراض لـ 2%.

وننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 71.24 جنيه للشراء، و74.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 73.82 جنيه للشراء، و74.19 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

إليكم سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى
73.82 جنيه للشراء.
74.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى
71.24 جنيه للشراء.
74.28 جنيه للبيع.

بعد رفع الفائدة.. سعر الدينار البحريني اليوم الخميس 27-10-2022 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

بعد رفع الفائدة.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 أكتوبر في البنوك

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
71.45 جنيه للشراء.
74.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib
72.22 جنيه للشراء.
74.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
69.61 جنيه للشراء.

74.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
73.33 جنيه للشراء.
75.09 جنيه للبيع.

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