ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في ختام تعاملات الخميس

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه قفزة تاريخية، حيث تخطى حاجز الـ 23 جنيهًا، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع الاقتراض بنسبة 2%.

وفيما يلي نستعرض معكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في ختام تعاملات الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم الخميس 27/10/2022 بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 22.85 للشراء، 22.95 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى سجل 22.85 جنيه للشراء، 22.96 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجارى الدولى 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

22.85 جنيه للشراء.

22.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

22.85 جنيه للشراء.

22.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

22.90 جنيه للشراء.

23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

22.90 جنيه للشراء.

23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

22.95 جنيه للشراء.

23.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

23.10 جنيه للشراء.

23.20 جنيه للبيع.