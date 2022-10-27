لايف Arsenal بث مباشر مباراة أرسنال وإيندهوفن في الدوري الأوروبي yalla shoot

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ارسنال
مشاهدة مباراة ارسنال وايندهوفن

لايف Arsenal بث مباشر مباراة أرسنال وإيندهوفن في الدوري الأوروبي yalla shoot

مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق جواد بدة.


ويحب أرسنال ضيفًا ثقيلًا علي نظيره إيندهوفن اليوم الخميس في تمام الساعة الـ6.45 مساءًا بتوقيت مصر والـ7.45 بتوقيت السعودية.

لايف Arsenal بث مباشر مباراة أرسنال وإيندهوفن في الدوري الأوروبي yalla shoot

 

شاهد مباراة ارسنال من هنا 

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي إيندهوفن في المركز الـ2 برصيد 7 نقاط.

 

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تشكيل آيندهوفن الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمي:  بينيتز

في خط الدفاع:  موني، رامالهو، برانثويت، ماكس

في خط الوسط:  سنجره، فيرمان، جوتيريز

في خط الهجوم:  سيمونز، الغازي، جاكبو

 

لايف Arsenal بث مباشر مباراة أرسنال وإيندهوفن في الدوري الأوروبي yalla shoot

ترتيب المجموعة الأولي من مجموعات الدوري الأوروبي

آرسنال، 12 نقطة

بي اس في آيندهوفن، 7 نقاط

بودو جليمت، 4 نقاط

زيورخ، دون نقاط
 

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