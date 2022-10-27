يلا شوت Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وايندهوفن بث مباشر Yalla Shoot live في الدوري الاوروبي رابط ماتش ارسنال NOW

تبدأ مباراة أرسنال وايندهوفن في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة التاسعة الا ربع بتوقيت أبو ظبي

قنوات بين سبورت القطرية، التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604، ومن ثم معدّل استقطاب الموجة أفقي، معدّل الترميز 27500، ومعدّل تصحيح الخطأ 2/3، فيما يأتي ترتيب المجموعة الأولي من مجموعات الدوري الأوروبي، آرسنال، 9 نقاط، ومن ثم آيندهوفن، 7 نقاط، بودو جليمت، 4 نقاط، ومن ثم زيورخ، دون نقاط، بث مباشر أرسنال وأيندهوفن، لاشك أن الغائب الأكبر عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف الأسبوع الجاري هو مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء على ملعب “الإمارات” في لندن.

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تم تأجيل مباراة الليلة بين أرسنال ومانشستر سيتي بسبب اضطرار “المدفعجية” لخوض مباراة ضمن بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق ايندهوفن الهولندي، والتي ستقام مساء اليوم الخميس. وكانت هذه المباراة بين أرسنال وآيندهوفن مقررة في ملعب الإمارات يوم الخميس 15 سبتمبر، لكن تم تأجيلها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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تشكيل آيندهوفن الرسمي لمواجهة آرسنال في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمي: بينيتز

في خط الدفاع: موني، رامالهو، برانثويت، ماكس

في خط الوسط: سنجره، فيرمان، جوتيريز

في خط الهجوم: سيمونز، الغازي، جاكبو

يلا شوت Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وايندهوفن بث مباشر Yalla Shoot live في الدوري الاوروبي رابط ماتش ارسنال NOW

رابط مباشر مباراة أرسنال الآن، وجاء التأجيل لهذه المباراة، على الرغم من أن الفرق الإنجليزية الأخرى المشاركة في المسابقات الكروية الأوروبية لعبت مبارياتها المقررة آنذاك، إلا أن أرسنال لم يكن قادرا على المضي قدما في استضافة مباراته أمام آيندهوفن.

تشكيل أرسنال الرسمي:

في حراسة المرمي: رامسديل

في خط الدفاع: تومياسو، هولدينق، ويليام، تيرني

في خط الوسط: لوكونجا، أوديجارد، شاكا

في خط الهجوم: فييرا، مارتينلي، نكيتاه