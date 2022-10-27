يلا شوت Trezeget مشاهدة مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي yalla shoot



تقام مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدافي الدوري الأوروبي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلا شوت Trezeget مشاهدة مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي yalla shoot



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة طرابزون سبور التركي، مع نظيره فريق سرفيا زفيزدا، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب راجكو ميتيتش.

يلا شوت Trezeget مشاهدة مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي yalla shoot



-تشكيل طرابزون سبور الرسمي

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في حراسة المرمي: شاكير.

في خط الدفاع: يانز لارسن، بارترا، هوجو، إرين.

في خط الوسط: باكيستاس، باردهي، جبامين.

في خط الهجوم: أوموت، جوميز، محمود تريزيجيه.

يلا شوت Trezeget مشاهدة مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي yalla shoot



-ترتيب طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا بالدوري الأوروبي

ويدخل فريق طرابزون سبور هذه المباراة، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق سرفيدا زفيزدا النجم الأحمر في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

يلا شوت Trezeget مشاهدة مباراة طرابزون سبور وسرفينا زفيزدا في الدوري الأوروبي yalla shoot



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة طرابزون سبور والنجم الأحمر عبر قناة beIN Sports Premium 1.

