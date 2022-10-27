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موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام شريف

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أولد ترافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام شريف

في حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، ليساندرو مارتينيز،مالاتسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، كريستيانو رونالدو، جارناتشو.

ناو Manchester United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيريف بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي يلا شوت YALLA SHOOT

يظهر مانشستر يونايتد بصورة جيدة في الفترة الأخيرة بدور المجموعات، بعد الانتصار على وأومونيا نيقوسيا بهدف دون رد في المرحلة الماضية، ليتواجد في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

وأنهى الشياطين الحمر تحضيراته لهذه الموقعة بتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة، فهو يأمل بأن يحقق الفوز لتعزيز رصيده من النقاط لحسم التأهل للدور المقبل.