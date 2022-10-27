أستاذة اقتصاد: تحرير سعر الصرف ضرورة لهذه الأسباب (فيديو)

قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022 الذي عقد على مدار 3 أيام متتالية كانت متعددة، مضيفة أنها مهمة وشاملة في مجملها، مضيفة أنها مؤيدة فكرة مرونة سعر الصرف وهي ضرورة اقتصادية، مشيرة إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة للاقتصاد المصري.

تدخل الدولة في سعر الصرف يشجع على زيادة الاستيراد

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تدخل الدولة في سعر الصرف يشجع على زيادة الاستيراد، حيث كان سعر الصرف في مصر قبل 2016 لم يكن يعبر عن القيمة الحقيقة، موضحة أن ارتفاع العملة المحلية يؤدي إلى تراجع الصادرات.

معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بلغ 4.3%،

ولفتت إلى أن معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بلغ 4.3%، نتيجة تداعيات كثيرة، مشيرة إلى أن زيادة معدلات التضخم في مصر له علاقة بالإصدار النقدي، مضيفة أن سحب السيولة من السوق سيؤدي إلى لخفض الأسعار، مؤكدة أهمية ربط الجنيه المصري بسلة من العملات وليس الدولار فقط.

الحكومة يجب عليها الاستمرار في استثمارات التنمية

كما أكدت أن استثمارات القطاع الخاص في مصر ليست بالنسبة المأمولة، ولا بد من زيادة نصيب القطاع الخاص في الاستثمار، مشيرة إلى أن الحكومة يجب عليها الاستمرار في استثمارات التنمية، بالإضافة إلى التسجيع والتحفيز لقطاعات الاقتصاد المختلفة.