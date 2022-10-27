غرفة إسكندرية التجارية: أسعار السلع الغذائية مستقرة وارتفاع سعر الصرف سيكون محدودا للغاية

الاقتصاد
أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية

 

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إنه لا تأثير على أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع سعر الصرف وأن وجد سيكون محدودا.


وأوضح المنوفي، في بيان صحفي اليوم، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.


وتوقع المنوفي، بأنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج الموجودة بالموانيء المصرية سيكون هناك وفرة في السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، خاصة إنه ا مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ انتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.

شهد سعر الدولار اليوم، ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 27 أكتوبر، بقيمة 30 قرشًا، يضاف إلى الزيادات التي تمت خلال اليوم بقيمة 2.60 جنيه تقريبًا شراء وبيع، في البنوك المصرية.


وسجل سعر الدولار اليوم في أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات «الأهلي ومصر»، 22.65 جنيه للشراء 22.75 جنيه للبيع.

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