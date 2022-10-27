شعبة الأدوات الصحية: إلغاء الاعتمادات المستندية يشجع على الاستثمار والتجارة وتحرير سعر الصرف يؤثر سلبا

الاقتصاد
فوزى عبد الجليل
فوزى عبد الجليل

 

أكد فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية ووكيل لجنة تطوير الصناعات الصغيرة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين، سيشجع على الاستثمار وزيادة التجارة فى القطاع بشكل عام.

وأوضح عبد الجليل، أن رفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار، سيحقق انفراجة فى السوق.

وحول قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وتخطي الدولار الـ 23 جنيه؛ أكد فوزي عبدالجليل، أنه سيؤثر سلبا على القطاع، وسترتفع معه أسعار الخامات المستوردة.

ولكنه استبعد ارتفاع أسعار الأدوات الصحية المطروحة في السوق المحلي، وسيظل سعرها ثابت، إلا أن أسعار المنتجات التي سيتم طرحها الفترة القادمة في السوق سيزيد سعرها.

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