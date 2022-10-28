أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28-10-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن قفز سعر المعدن الأصفر بنحو 65 جنيه عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار في البنوك المصرية بالقرب من مستوي 25 جنيه وسجل عيار 21 الأكثر شعبية 1200 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم:





سعر الذهب عيار 24 عند 1371.5 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 1200 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم عند 1028.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم عند 9600 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،665.55 للأونصة بنسبة 0.22%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،658.60 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1621.10 والمقاومة على USD1679.40.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.74% للمتاجرة به على USD110.36.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.09% لتتم المتاجرة به على USD19.47 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.68% لتتم المتاجرة به على USD3.52 للرطل.