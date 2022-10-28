أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 28-10-2022 بعد قرار البنك المركزي

فى أول تعاملات الأسواق بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بعد أن شهدت تباين خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة ونستعرض فيما يلى أسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور

أسعار الطماطم تتراوح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

أسعار البطاطس جنيها تتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

سعر البصل يتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

أسعار الكوسة تتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

سعر الجزر يتراوح بين 2.75 إلى 3.75 جنيه.

أسعار الفاصولياء تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر الباذنجان ليتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفلفل الرومي تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الخيار البلدي يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

أسعار البامية تتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الليمون يتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

سعر التين البرشومي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الجوافة تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

سعر الرمان يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكانتالوب يتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الخضروات والفاكهة:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف لا يؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة، خاصة أننا نصدر ولا نستورد أي منتج زراعي من الخارج.

وأشار إلى إن هناك عدة عوامل عالمية من شأنها التأثير على المنتجات الزراعية، أبررزها التقلبات الجوية التي نشهدها محليا وتؤثر على المحاصيل والأسعار، لافتا إلى أن التغيرات المناخية هذا العام لم نرها منذ 4 سنوات وهو أمر يوضح حالة عدم الاستقرار التي تواجهها أسعار الخضروات والفاكهة.

وأضاف أن العوامل المناخية أثرت على الكميات المستوردة، لافتا إلى أن هناك وفرة في المحاصيل الزراعية وكافة المنتجات في السوق.