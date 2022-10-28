تعرف على عائد شهادات البنك الأهلي بعد رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

 

عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة أمس يطرح البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بعائد مرتفع يصل إلى 17.25% سنويا و16.25% ربع سنويا، و16% شهريا.

وقال البنك الاهلي في بيان، إنه  اصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوى ١٧،٢٥٪؜ ويصرف العائد سنويا، كما قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنوات ذات العائد الشهرى لتصبح بعائد ١٦٪؜ سنويًا بدلا من ١٤٪؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.


كما اصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦.٢٥٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر ١٦.٥٠٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.

البنك الأهلي يطرح شهادات 17.25 %

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البنك المركزي يرفع سعر الفائدة:
 

وكان البنك المركزي المصري أعلن، أمس الخميس، في اجتماع  استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع  سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.

 

وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

واشار البنك  المركزي، إلى ان تحقيقا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.


 

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