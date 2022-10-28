بنك مصر يرفع عائد الشهادة الادخارية ذات الثلاث سنوات (القمة) ليصل إلى 17.25% سنويًا

قام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنوي،هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.



هذا ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.

عائد شهادات القمة في بنك مصر

و يتم احتساب العائد اعتبارًا من تاريخ يوم العمل التالي لتاريخ الشراء الشهادة وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر. كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة فضلا على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء(تاريخ الإصدار).

وتم زيادة سعر عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ليصبح 13.5 % بدلا من 11.5% (سواء للشهادات القائمة بالفعل قبل هذا التاريخ أو الشهادات المشتراه اعتبارا من هذا التاريخ).

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الخميس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%.

وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

واشار البنك المركزي، إلى ان تحقيقا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.