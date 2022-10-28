أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-10-2022 فى البنوك المصرية

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أسعار الدولار
أسعار الدولار

أسعار الدولار اليوم، شهدت أسعار الدولار في الساعات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا أمام العديد من العملات، وعلى رأسها الجنيه المصري الذي انخفض بشكل ملحوظ وناهز الـ23 جنيه للدولار الواحد.

أسعار الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-10-2022 استقرار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت البنك الأهلى المصرى أسعار الدولار عند 22.85 للشراء، 22.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 22.9 جنيه للشراء، 23 جنيها للبيع.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 

وبلغت أسعار الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 22.85 جنيه للشراء، 22.99 جنيه للبيع.

وتقدم "بوابة الفجر"، أسعار الدولار اليوم الجمعة 28-10-2022 في السطور التالية:

أسعار الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

22.85 جنيه للشراء.

22.99 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

22.85 جنيه للشراء.

22.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم فى بنك مصر

22.9 جنيه للشراء.

23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

22.95 جنيه للشراء.

23.05 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

23.1 جنيه للشراء.

23.2 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"

22.9 جنيه للشراء.

23 جنيهى للبيع.

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