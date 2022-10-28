لاعب مفاجأة.. بديل الونش أمام الأهلي في السوبر

استقر المدرب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل للمدافع الدولي المميز محمود حمدي الونش نجم الفريق، وذلك في مباراة الأهلي مساء اليوم الجمعة، في بطولة السوبر المحلي.

-موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

-فيريرا يستقر على مشاركة عيد الغني في مباراة السوبر

واستقر فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بالمدافع محمد عبد الغني نجم الفريق، في التشكيل الأساسي لمباراة السوبر أمام الأهلي، ليكون بديل للنجم المميز محمود حمدي الونش، الذي سيغيب عن المباراة.

ويغيب محمود حمدي الونش، عن مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، بسبب تعرضه لإصابة قوية منذ أيام قليلة، بقطع في الرباط الصليبي.

-تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: محمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا وزكريا الوردى وإمام عاشور وسيد عبد الله نيمار.

وفي الهجوم: وأحمد مصطفى زيزو وسيف الجزيرى.