كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت ahly بث مباشر on sport أتش دي

الفجر الرياضي
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كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر on sport أتش دي يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك اليوم في مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة.


وحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، تشكيله لمواجهة القمة حيث لن يشهد دفاع المارد الأحمر مفاجآت وفقا للمباريات الماضية.

 

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وحسب تدريبات الأهلي في الساعات الأخيرة، فإن كولر سيعتمد على الرباعي أكرم توفيق وعبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الخط الخلفي أمام الفارس الأبيض.


وكان الأهلي قد حقق الفوز في المبارة الماضية على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر أمام الفارس الأبيض بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع، أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط، حمدي فتحي وعمرو السولية وبرونو سافيو.

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر وعبدالقادر وشادي حسين.

 

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ويسعى الأهلي للفوز بهذه المباراة من أجل مصالحة جماهيره بعد أن خرج من الموسم الماضي دون تحقيق أي لقب على المستويين المحلي والقاري.


وتنطلق مواجهة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 

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