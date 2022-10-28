يلا شوت today لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة online اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك اليوم في بطولة السوبر المصري التي ستجمع بينهما بالإمارات.



واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، على ثلاثي خط الوسط أمام الزمالك في لقاء السوبر.



وقرر كولر الدفع بعمرو السولية في وسط الملعب بعد أن تأكد غياب اليو ديانج للإصابة التي تعرض لها في مواجهة أسوان الماضية ببطولة الدوري العام.



كما استقر المدرب السويسري على الاعتماد على حمدي فتحي بجوار السولية في وسط الملعب، على أن يتواجد برونو سافيو في مركز صانع الألعاب ووضع أفشة على دكة البدلاء.

ويواجه الأهلي الزمالك اليوم في السابعة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، تشكيله لمواجهة القمة حيث لن يشهد دفاع المارد الأحمر مفاجآت وفقا للمباريات الماضية.



وحسب تدريبات الأهلي في الساعات الأخيرة، فإن كولر سيعتمد على الرباعي أكرم توفيق وعبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الخط الخلفي أمام الفارس الأبيض.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في المبارة الماضية على أسوان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والأهلي اليوم في لقاء السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

