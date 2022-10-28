يلا كورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت ZAMALEK اونلاين ماتش

الفجر الرياضي
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يلا كورة HD مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت ZAMALEK اونلاين ماتش  ينتظر عشاق قطبي الكرة المصرية مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري اليوم الجمعة، حيث يتطلع الملايين من عشاق المارد الأحمر والقلعة البيضاء للتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر.

 

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك مباشر اليوم الجمعة، حيث يتقابل الفريقان على استاد هزاع بن زايد بالإمارات ببطولة كأس السوبر المصري.

 

الأهلي والزمالك مباشر

ويزاد البحث من قبل الجماهير المصرية والعربية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري.

 

وتم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو خوسيه، ويعاونه كل من برونو ألكساندر حكم مساعد أول، وبيدرو نونو مساعد ثاني، وتياجو جوزيه حكمًا رابعًا.

 

ويقوم على تقنية الـvar إفايلو إيفانوف، ويعاونه دراجونوف ديميتروف.

ويطلق الحكم البرتغالي فابيو خوسيه مباراة الأهلي والزمالك مباشرة، بصافرته في تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات المجانية لنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

ويبحث عشاق الناديين والساحرة المستديرة عن، القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022.


وفيما يلي قائمة القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري:

1- قناة أون تايم سبورتس 1

2- قناة أون تايم سبورتس 2

3- قناة أبو ظبي الرياضية.

مشاهدة مباراة الأهلي مباشر

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر، إذ يحاول المارد الأحمر تحقيق الانتصار على الزمالك غدا بكل قوة.

وكان اتحاد كرة القدم قرر تطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدا الجمعة حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين.

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كما قرر الاتحاد أنه فى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر اون لاين

وتتاح مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم مباشر اون لاين، مع انطلاق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن عشاق الساحرة المستديرة والمارد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر على القنوات المكورة بالأعلى الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي والزمالك مباشرة الآن

ويمكن مشاهدة الأهلي والزمالك مباشرة الآن، ومشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر تويتر، مع انطلاق صافرة المباراة امام الزمالك غدا اليوم في الساعة 7 مساء.

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ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري غدا باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

 

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