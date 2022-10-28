في العارضة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك الان بث مباشر yalla shoot يترقب عشاق كرة القدم المصرية في أرجاء الوطن العربي موعد انطلاق المباراة النارية بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.



وتبدء أحداث المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

يلا في العارضة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك الان بث مباشر yalla shoot

تردد القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قناتي أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.



- تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يلا في العارضة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك الان بث مباشر yalla shoot