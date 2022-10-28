القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر المصرى

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق الـ28 من أكتوبر 2022، في بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الأهلي والزمالك

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة الليلة، التي تقام على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصرى آملين في تحقيق اللقب من أجل الحصول على حافز لمواصلة بطولات الموسم الحالي بالشكل الأمثل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على لقب السوبر المحلي في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتحت أنظار 25 ألف متفرج بمدرجات استاد هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصرى

وتنقل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك مساء اليوم الجمعة عبر قنوات أون تايم سبورت، إلى جانب نقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

الأهلي البطل التاريخي للقب كأس السوبر

ويدخل الأهلي مباراة السوبر المصري، وهو البطل التاريخي للبطولة التي حصدها في 11 مناسبة، بينما يدخل الزمالك اللقاء بطلا لبطولتي الدوري المصري والكأس وهو ما يعطيه دافعا قويا نحو تحقيق الثلاثية.