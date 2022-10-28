وزارة الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن هذا العام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 26 أكتوبر 2022 حيث بلغت نحو 5 مليون و285 ألف و820 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألف و639 طن عن العام الماضي الذي بلغت نحو 4 مليون و950 ألف و181 خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و637 ألف 71 طن، بالإضافة إلي تصدير 861 ألف 901 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 386 ألف و11 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 152 ألف و445 طن، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 150 ألف و864 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 104 الف و645 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 98 الف و350 طن، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 55 الف و 538 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 36 الف و248 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 28 الف و796 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9096 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8722 طن.

