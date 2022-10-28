تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

الفجر الرياضي
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر المصري اليوم الجمعة بين الأهلي والزمالك.


موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي
وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب هزاع بن زايد.

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ويسعى الأهلي لتحقيق لقب السوبر المصري بعد الإخفاقات الأخيرة وبالتحديد في الموسم الماضي عندما فشل في الفوز بالدوري المصري وخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.


تردد قناة أون تايم سبورت
ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض مساء اليوم الجمعة في السوبر المصري:-
القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11681.
- معامل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
 

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