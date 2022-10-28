يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر اليوم في نهائي الكرة الشاطئية yalla shoot بث مباشر حصري لمشاهدة القمة المنتظرة بين مصر والسنغال بث مباشر في نهائي الكرة الشاطئية اليوم الجمعة.

مباراة نهائي الكرة الشاطئية بين منتخب الفراعنة مصر ومنتخب الترانغا السنغال اليوم الجمعة الموافق 28/10/2022.



وتعلب المباراة في بلد الإفريقية موزمبيق الحاصل علي تنظيم البطولة، وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت Live HD مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر اليوم في نهائي الكرة الشاطئية yalla shoot

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى الفوز على نظيرة المغرب بنتيجة 5/4 ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق بمدينة ڤيلانكولوس للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة وبهذة النتيجة أيضا تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة.

وتأهل منتخب مصر للشاطئية من دور المجموعات بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية، خلف السنغال، ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على مالاوي وموزمبيق.

وحسم منتخب الشاطئية التأهل بعد الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 6 -2 في مباراته الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الجزاء بنتيجة 4/3 في الجولة الأولى، وخسر من السنغال فى الجولة الثانية 6/4، قبل أن يعود ويهزم أوغندا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم إفريقيا كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن

ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبد الرحمن حسن

الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والقنوات الناقلة

تلعب مباراة مصر والسنغال الجمعة 28 -10 -2022 في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وسيتم بث المباراة مباشرة على صفحة كاف على اليوتيوب.