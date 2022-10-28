تعرف على القنوات الناقلة لمباراة م رابط kora live مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022، والتي تستضيفها حاليا موزمبيق، وكذا موعد مباراة مصر والسنغال لكرة القدم الشاطئية.

وتستضيف موزمبيق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية لعام 2022، بمشاركة 7 منتخبات تم توزيعهم على مجموعتين.

مشوار مصر والسنغال حتى الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية ؟

أسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخبى مصر والسنغال في مجموعة واحدة، حيث تواجد المنتخبين الكبيرين في المجموعة الثانية للبطولة، والتي ضمت إلى جانبهما منتخبات مدغشقر وأوغندا.

رابط kora live مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022

واستطاع منتخب السنغال الفوز في مباريات المجموعة وذلك على النحو التالي:

السنغال – أوغندا 10-1.

السنغال – مصر 6-4.

السنغال – مدغشقر 8-4.

ليتأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي البطولة متصدرًا للمجموعة، بينما حل منتخب مصر ثانيًا في المجموعة بعد الهزيمة من السنغال، والفوز في مباراتين على النحو التالي:

مصر – مدغشقر 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة 4-4.

مصر – أوغندا 6-2.

في نصف النهائي تخطى منتخب السنغال عقبة منتخب موزمبيق منظم البطولة بنتيجة 3-2 بصعوبة، فيما تجاوز منتخب مصر عقبة منتخب المغرب بصعوبة أيضًا بنتيجة 5-4.

رابط kora live مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022

ليتأهل منتخبى مصر والسنغال إلى نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022، ويضمن المنتخبين التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

ويبحث الكثيرين عن موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الفراعنة بتلك البطولة، وكذا يهتم الكثيرين بمشاهدة مباراة مصر والسنغال في كرة القدم الشاطئية 2022، وهو ما سوف نستعرضه خلال هذا الموضوع.

موعد مباراة مصر والسنغال – كرة قدم شاطئية

سيكون موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال – كرة قدم شاطئية

يمكنك عزيزي القارئ مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، عبر قناة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على اليوتيوب CAF TV، وذلك من خلال الرابط التالي:

رابط kora live مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022

والذي سيتم من خلال بث مباراة مصر والسنغال لكرة القدم الشاطئية.

قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية

يتمون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

مصطفى لطفي مدير فني.

أحمد أبو سريع مدرب عام.

محمد فوزى مدرب حراس المرمى.

محمد منجى المدير الإدارى.

وعلى مستوى اللاعبين، تضم قائمة منتخب مصر كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وأحمد الشحات ومصطفى صاصا واسلام احمد وعبدالرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طه وحسام باولو وإسماعيل بهجت.

الجدير بالذكر أن منتخب السنغال يعد أقوى منتخب افريقي في تاريخ كرة القدم الشاطئية، حيث أن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في آخر 3 نسخ من البطولة، ووصيفه نسخة 2015، فيما لم يصل منتخب مصر إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية سوى في البطولة الحالية، ولم يسبق لمنتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب السنغال من قبل، فهل يستطيع منتخب مصر تحقيق الفوز الأول له على السنغال والتتويج بلقب البطولة.