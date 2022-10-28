إيطاليا تشهد أعلى معدل تضخم منذ 1984

الاقتصاد
ايطاليا
ايطاليا

أظهرت البيانات الأولية من مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الجمعة، تسارع تضخم أسعار المستهلك بوتيرة أسرع من المتوقع في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من 38 عاما.  
 

واصلت أسعار المنتجين اتجاه زيادتها الحادة في سبتمبر، حسب ما كشفته بيانات رسمية منفصلة. وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 11.9% في أكتوبر من 8.9 % في سبتمبر.
 

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 9.6 %.
 

وقال مكتب الإحصاء إن آخر مرة وصل فيها التضخم لمستوى مماثل لذلك الذي كان في مارس 1984.
 

وتسارع التضخم مدفوعا بشكل كبير بزيادة نسبتها 73.2 % في أسعار الطاقة.  
 

وباستبعاد الطاقة والسلع الطازجة، ارتفع التضخم الأساسي إلى 5.2 % من 5 %.
وعلى أساس شهري، تحركت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3 % في تشرين أكتوبر مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.2%. 

‏ الأسعار

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