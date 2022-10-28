كيف تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك حال التلاعب بالأسعار؟

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حماية المستهلك
حماية المستهلك

كيف تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك حال التلاعب بالأسعار؟، سؤال يشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، حيث يرغبون في معرفة طريقة تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك للحد من التلاعب في الأسعار وجشع التجّار. 

وحذر جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، جميع التجار، من ارتكاب أي مخالفات أو التلاعب في الأسعار، إذ يجري الجهاز حملات رقابية على الأسواق للتصدي للغش التجاري. 

وشدد حسام الدين، على أن من يفعل ذلك سيجري تحرير محضر ضده فورًا وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمكن للمواطنين، الإبلاغ عن التجار المخالفين من خلال عدة طرق، أوضحها جهاز حماية المستهلك في بيان له، إذ أشار إلى وجود سيارات الضبطية القضائية للجهاز لمتابعة توافر السلع، وعدم المبالغة في الأسعار من قبل التجار في العديد من الأماكن.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طرق الإبلاغ عن التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وهي على النحو التالي:-

كيف تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك حال التلاعب بالأسعار؟ 

ويمكن تقديم شكوى ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع والمنتجات المختلفة، عن طريق إحدى الطرق الآتية:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع أسعار السلع على مدار الـ24 ساعة، من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو (19588) أو من خلال رقم "واتساب" (01281661880) أو رقم "واتساب" للمحافظات (01030000602).

- تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على "فيس بوك".

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

- التواصل مع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الاتصال بالخط الساخن الثابت على رقم (16528).

- تقديم بلاغ عن التجار المخالفين من خلال التواصل مع وزارة التموين على الرقم (16528).

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