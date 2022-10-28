"الأرصاد" توضح أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 29/10/2022

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أماكن سقوط الأمطار
أماكن سقوط الأمطار غدا

أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وأبرز أماكن سقوط الأمطار غدا السبت 29/10/2022، لافتة في بيان لها إلى أن طقس الغد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا السبت الموافق 29/10/2022، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، الصادر عن الهيئة منذ قليل، وهي على النحو التالي:-

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث أن طفس غدا سيشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى و30% على الوجه البحري، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس غدا السبت سيكون غائما جزئيا على مختلف المناطق، مع شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا على أن يكون الطقس لطيف إلى مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 27- 20

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 26 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 27 - 20

مطروح 25- 16

السلوم 24 - 16

سيوة 27- 14

العريش 27 - 20

رفح 26 - 19

الطور 28- 21

كاترين 22- 13

رأس سدر 27- 19

نخل 26- 15

طابا 27- 20

نويبع 29- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 31 - 22

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 17

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 32- 19

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 16

أبو سمبل 30- 20

أبو رماد 30 - 23

رأس حدربة 27 - 24

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