300 جنيه لكل مواطن.. ننشر موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، يعد من ضمن الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، حيث يرغب الكثيرون في معرفة كافة التفاصيل حول صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والتي قدرها 300 جنيه لكل مواطن، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدة المواطنين من كبار السن على تحمل أعباء الحياة والتخفيف على كاهلهم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وهو ما أوضحته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، وهي على النحو التالي:-

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

ومن المقرر أن يجري صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات شهريًا دون التقيد بفترة معينة تتوقف بعدها، وذلك اعتبارًا من أول شهر نوفمبر، الموافق الثلاثاء المقبل.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في تصريحات صحفية، إلى أن قرار الرئيس السيسى بالاهتمام بأصحاب المعاشات وصرف علاوات استثنائية لهم، جاء انتصارًا للفئات الضعيفة بالمجتمع ويعكس شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

أصحاب المعاشات

وبذلك القرار، سيجري صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد أيام قليلة، وهي التي تفصلنا عن حلول شهر نوفمبر.

وفي ذات الصدد، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج التاسعة المذاع عبر شاشة القناة الأولى، إن الرئيس أكد ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة ما سيحدث حال استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله.

وأكد عوض، أن المنحة الخاصة بأصحاب المعاشات مستمرة وغير مؤقتة كما يشيع البعض، ولن يجري حذفها حال زيادة المعاشات التي تحدث بشكل سنوي، موضحًا أن المستفيدين من هذه المنحة المعلن عنها نحو 10 ملايين و700 ألف مواطن، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية وعلى مدار ساعات اليوم كي تساعد الأهالي على صرف معاشاتهم مضافًا إليها مبلغ المنحة المقررة.