ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت 29-10-2022

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج "قبل مواجهات اليوم السبت التاسع والعشرون من أكتوبر 2022،في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة قوية أمام نظيره نادي برايتون في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مساء غدًا السبت التاسع والعشرون من أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة السادسة بتوقيت أبو ظبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد لمواجهة قوية أمام نظيره نادي أستون فيلا في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج "، وذلك مساء غدًا السبت التاسع والعشرون من أكتوبر 2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت التاسع والعشرون من أكتوبر

آرسنال، 28 نقطة

مانشستر سيتي،. 26 نقطة

توتنهام، 23 نقطة

نيوكاسل يونايتد، 21 نقطة

تشيلسي، 21 نقطة

مانشستر يونايتد، 20 نقطة

فولهام، 18 نقطة

ليفربول، 16 نقطة

برايتون، 15 نقطة

وست هام، 14 نقطة

برينتفورد، 14 نقطة

إيفرتون، 13 نقطة

كريستال بلاس، 13 نقطة

بورنموث، 13 نقطة

أستون فيلا، 12 نقطة

ساوثهامبتون، 12 نقطة

ليستر سيتي، 11 نقطة

ليدز، 9 نقاط

وولفرهامبتون، 9 نقاط

نوتينجهام فورست، 9 نقاط