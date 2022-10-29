صناعة الاخشاب: ٢٤٠ مليون دولار صادرات القطاع خلال ٢٠٢١

أعلنت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية عن مشاركتها في فعاليات « الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة » والذي ينطلق اليوم السبت 29 إلي 31 أكتوبر الجاري بمناسبة 100 عام علي نشأة اتحاد الصناعات، والذي يقيمه وينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع جميع الغرف الصناعية و أعضائها من كبار المصنعين والمتميزين في الصناعة

تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتشارك الغرفة بمعروضات متنوعة علي مساحة ١٥٠٠ متر لجميع المنتجات الخشبية والاثاث بمختلف الأنواع والأذواق والفئات السعرية كما تتواجد الغرفة بجناح خاص بها لعمل اجتماعات ثنائية بين المصنعين وبين رجال الأعمال من بلاد عربية وأفريقية

كما تم دعوة مكاتب الاستشاريين للمشروعات القومية والمشروعات الخاصة والمطورين العقاريين ومكاتب التشطيبات وكبار مهندسي الديكور وذلك لتحقيق التعاون المثمر بين جميع الاطراف في القطاع وذلك حسب البيان الصحفي للغرفة.



من جانبه أكد المهندس طارق حبشي القائم باعمال رئيس مجلس ادارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية اليوم السبت ان قطاع الاثاث يعد واحدا من اهم القطاعات الصناعية في مصر لما يمثل من قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث تبلغ عدد مصانع الاثاث في مصر نحو ١٤٠ الف مصنع وورشة، وعدد العمالة المباشرة ٤٤٠ الف والغير مباشرة نحو ٤٦٠ الف



واضاف حبشي ان قيمة الصادرات خلال العام الجاري ٢٠٢٢ بلغت حتي الان نحو ١٧٠ مليون دولار،

فيما بلغت قيمة وجاءت اهم الدول المستوردة للأثاث المصري السعودية الإمارات العراق امريكا

وذكر حبشي ان الغرفة عملت علي التوعية بأهمية تطوير التصميمات والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة في صناعة الاثاث، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بالصعيد ودمياط، الاهتمام بالمصانع التي تستخدم المواد المعاد تدويرها والتي تحافظ علي البيئة مثل المصنع الذي يقوم بتصنيع الألواح من سيقان الذرة الرفيعة وقش الأرز