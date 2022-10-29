أمطار وغيوم.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق الـ29 من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما شهد حالة الطقس أجواء مائلة للحرارة علي شمال البلاد، حيث أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٢٧ درجة نهارا وتكون لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، كما تنخفض الرؤية الأفقية نتيجة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29-10-2022

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

بيان درجات الحرارة اليوم