أمطار وغيوم.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

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حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، الموافق الـ29 من أكتوبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

قد تكون صورة ‏‏‏خريطة‏، و‏سماء‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎70 2OF 70 258 30E LELK 75 75 356 70 80 70 75 70 OSDI 75 80 70 85 85 70 80 75 QJAI kd 75 85 75 90 90 90 75 85 70 70 80 75 25N 70 70 80 HEGN HEDF 70 MA Cairo Valid 06 n Oct 2022 75 Relative humidity metre (+18H) Meteo-France(id211) UTC 28، Valid 06:00 Sat 70 70‎‏'‏‏

 توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما شهد حالة الطقس أجواء مائلة للحرارة علي شمال البلاد، حيث أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٢٧ درجة نهارا وتكون لطيفة في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، كما تنخفض الرؤية الأفقية نتيجة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏‎LELK 22 OSDI 26 GII 22 26 24 22 24 30 26 HEGN 26 24 26 32 30 34 EMA Cairo Temperature metre، Wind metre +24H) Valid 2UTC on Oct 2022 ECMWF 12 TC CF 28، Valid 12:00 Sat 29‎‏'‏‏

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29-10-2022

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16.

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 19.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

بيان درجات الحرارة اليوم 

قد تكون صورة ‏نص‏
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