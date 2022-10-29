عاجل.اسعار الذهب تتكبد خسائر اليوم السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٢ والجنيه الذهب يخسر ٤٠ جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٢، خسائر بعد ارتفاعات قوية شهدتها خلال اليومين الماضيين متاثرة بصعود سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

اسعار الذهب اليوم السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٢:

وخسر سعر جرام الذهب في مصر نحو ٥ جنيه في المتوسط، وهبط سعر جرام الذهب عيار ٢٤ إلى ١٤٠٠ جنيه،وتراجع سعر جرام الذهب عيار ٢١ إلى ١٢٢٥ جنيه، وهبط الذهب عيار ١٨ إلى ١٠٥٠ جنيه.

وخسر الجنيه الذهب ٤٠ جنيه ليصل إلى ٩٨٠٠ جنيه.