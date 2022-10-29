بعد رفع الفائدة.. أسعار الذهب اليوم السبت 29-10-2022 بسوق الصاغة في مصر

الاقتصاد
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 29-10-2022

شهدت أسعار الذهب تذبذب كبير خلال اليومين الماضيين نتيجة قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس أى 2%، واتباع سعر صرف مرن أو بمعنى أدق تحرير سعر الصرف مره أخرى وفقًا للعرض والطلب بالسوق وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار من ما يقرب مستوى الـ 20 جنيه إلى سعر 23.15 جنيه وهو ما دفع التجار للانتظار وترقب استقرارا سعر الدولار حتى يستطيعون تحديد الأسعار.

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وقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية خلال اليومين الماضيين وصلت إلى أكثر من 60 جنيه في الجرام مرة واحد على خلفية تحرير البنك المركزي لسعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

 

وتستعرض الفجر في التقرير التالي أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 29 -10-2022   بداية تعاملات الأسبوع في مصر:

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت:

 

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت سعر 1366 جنيها.

 

أسعار الذهب عير 21 اليوم السبت:

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت  نحو 1195 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم السبت:

سجلت أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت سعر 1024 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت:

سجل سعر الجنية الذهب صباح اليوم السبت في مصر سعر 9056 جنيها.

 

أوقية الذهب في مصر اليوم السبت:

سجلت سعر أوقية الذهب اليوم السبت، سعر 1659 دولارا أمريكيا.

 

سعر الذهب عالميا اليوم السبت:

انخفضت العقود الفورية بنسبة 1.13% لأسعار الذهب اليوم عالميًا لتسجل سعر 1644.67 دولار أمريكى.

 

فيما انخفضت أسعار الذهب داخل العقود الآجلة 1.04% للذهب لتسجل سعر 1648.10 دولار أمريكى.

 

قرارات البنك المركزي المصري الخميس الماضي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي يحدث للمرة الثانية هذا العام.

وقررت اللجنة رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس اى 2% وهو ما ترتب عليها رفع العائد على شهادات الاداخار فى البنوك لما يقرب 17.25% للشهادات ذات أجال الثلاث سنوات، في محاولة من البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم.

كما قرر البنك أيضًا اعتماد سعر صرف مرن للدولار ادى إلى وصول سعر الدولار بالبنوك إلى 23.15 جنيه خلال ساعات وهو ما يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات بشكل كبير.

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