سعر الذهب اليوم السبت 29- 10- 2022 في الأسواق المحلية والعالمية

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سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالا بحثيا كبيرا وبشكل متزايد على مدار اليوم، منها أسعار الذهب والخضروات والفاكهة إلى جانب مواد البناء وأسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الذهب اليوم

ويبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم السبت الموافق الـ29 من أكتوبر 2022، وخاصة بعد قرار البنك المركزى بارتفاع سعر الفائدة، وهو ما أثر على ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى سعر 23.15، ما انعكس على أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم السبت

وسجل سعر الذهب ارتفاعا عقب قرار البنك المركزى، حتى استقرت أمس، لتسجل أسعار الذهب صباح اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 عيار 21 سعر 1195 جنيها داخل سوق الصاغة المصرية.

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بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات الجمعة 28-10-2022

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بعد رفع سعر الفائدة.. أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

وتقدم "بوابة الفجر" لروادها وقرائها الكرام سعر الذهب اليوم السبت الموافق الـ29 من أكوبر 2022، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار  24 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر 1366 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر اليوم السبت 1195 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 1024 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم السبت 29-10-2022 في مصر

وسجل سعر الجنية الذهب صباح اليوم السبت في مصر 9056 جنيها، فيما سجلت سعر أونصة الذهب 1659 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب اليوم السبت 29-10-2022 عالميا

وشهدت العقود الفورية انخفاضا بنسبة 1.13% لأسعار الذهب اليوم عالميًا لتسجل سعر 1644.67 دولار أمريكى، فيما انخفضت أسعار الذهب داخل العقود الآجلة 1.04% للذهب لتسجل سعر 1648.10 دولار أمريكى.

 

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